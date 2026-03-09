В Госдуме рассказали об увеличении социальных пенсий с 1 апреля

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальные пенсии в России будут увеличены на 6,8 процентов с 1 апреля, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Социальные пенсии будут увеличены у нас с 1 апреля. Коэффициент - 6,8%", - сказал Нилов

Депутат отметил, что у получателей социальных пенсий свой порядок, такие пенсии сегодня получают граждане, которые ни дня не работали или работали неофициально.