02:17 09.03.2026
Финансист рассказала, вправе ли банк отказать в выдаче денег
татьяна белянчикова, рэу имени г. в. плеханова, экономика
Татьяна Белянчикова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Экономика
Финансист рассказала, вправе ли банк отказать в выдаче денег

Доцент Белянчикова: в банке могут провести беседу с клиентом перед выдачей денег

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Может ли банк отказать в выдаче денег клиенту, если тот лично пришел в офис, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Она напомнила, что банк может заблокировать операцию или карту в целях борьбы с мошенничеством (161-ФЗ) и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (115-ФЗ). Так, банк блокирует электронные средства платежа (онлайн-банкинг, банковскую карту и т.п.) тех, кто попал в базу данных Банка России. Временная блокировка той же карты возможна и при осуществлении клиентом нетипичных для него операций, о которых банк не предупрежден заранее.
“Но бывают жизненные ситуации, когда деньги нужны срочно. В личном кабинете и при общении с банкоматом работают алгоритмы, блокирующие операцию при наличии определенных признаков, но есть еще банковский офис, где чуть другие правила и возможности”, — рассказала финансист.
Если сотрудник банка заподозрит мошенничество, он может провести с клиентом беседу и потребовать подтверждающие документы по тому же 115-ФЗ. Но на практике возможностей спасти деньги людей от мошенников при личном визите немного. И здесь следует урегулировать законодательную базу так, чтобы найти компромисс, заключила Белянчикова.
