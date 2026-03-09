Финансист рассказала, вправе ли банк отказать в выдаче денег

Она напомнила, что банк может заблокировать операцию или карту в целях борьбы с мошенничеством (161-ФЗ) и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (115-ФЗ). Так, банк блокирует электронные средства платежа (онлайн-банкинг, банковскую карту и т.п.) тех, кто попал в базу данных Банка России. Временная блокировка той же карты возможна и при осуществлении клиентом нетипичных для него операций, о которых банк не предупрежден заранее.