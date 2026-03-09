https://ria.ru/20260309/oteli-2079470682.html
Отелям рекомендовали не заселять китайцев на четвертый этаж
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российским отелям рекомендовано не заселять китайских туристов на четвертый этаж или в номера с цифрой четыре - она считается несчастливой, следует из предварительного стандарта для туротрасли по приему иностранных гостей, который заработает в июне.
Кроме того, рекомендуется обеспечить прием оплаты по платежным системам, популярным в Китае
- UnionPay, Alipay и WeChat
Pay, а также предусмотреть интеграцию с китайскими онлайн-платформами бронирования.
Также следует обеспечить наличие QR-кодов для быстрого доступа к версиям на китайском языке меню, сайту объекта, оплате услуг, а также продублировать все информационные материалы на китайский язык и найти администратора для стойки регистрации со знанием китайского языка.
Меню отеля должно содержать блюда, привычные для китайской кухни, - это рис, лапша, супы, паровые блюда, овощные гарниры, китайские закуски. Обязательно наличие палочек и соевого соуса, а также листового чая.
Наконец, в номерах стоит предусмотреть наличие китайских телеканалов и специализированных адаптеров.