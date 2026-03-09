Рейтинг@Mail.ru
Отелям рекомендовали не заселять китайцев на четвертый этаж - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:30 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/oteli-2079470682.html
Отелям рекомендовали не заселять китайцев на четвертый этаж
Отелям рекомендовали не заселять китайцев на четвертый этаж - РИА Новости, 09.03.2026
Отелям рекомендовали не заселять китайцев на четвертый этаж
Российским отелям рекомендовано не заселять китайских туристов на четвертый этаж или в номера с цифрой четыре - она считается несчастливой, следует из... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:30:00+03:00
2026-03-09T08:30:00+03:00
туризм
китай
wechat
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/82/1529028240_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_acce245739194e789858035de2f421a8.jpg
https://ria.ru/20260301/puteshestviya-2077192350.html
https://ria.ru/20260205/kitaj-2072477497.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/82/1529028240_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_62587cf00543d95eeba9a43e586524b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, wechat, новости - туризм
Туризм, Китай, WeChat, Новости - Туризм
Отелям рекомендовали не заселять китайцев на четвертый этаж

Отелям советуют не селить китайцев на четвертый этаж из-за "несчастливой цифры"

© Depositphotos.com / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Depositphotos.com / DragonImages
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российским отелям рекомендовано не заселять китайских туристов на четвертый этаж или в номера с цифрой четыре - она считается несчастливой, следует из предварительного стандарта для туротрасли по приему иностранных гостей, который заработает в июне.
Кроме того, рекомендуется обеспечить прием оплаты по платежным системам, популярным в Китае - UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также предусмотреть интеграцию с китайскими онлайн-платформами бронирования.
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Путешествуем по-новому: как меняются правила перелетов и размещения в отеле
1 марта, 08:00
Также следует обеспечить наличие QR-кодов для быстрого доступа к версиям на китайском языке меню, сайту объекта, оплате услуг, а также продублировать все информационные материалы на китайский язык и найти администратора для стойки регистрации со знанием китайского языка.
Меню отеля должно содержать блюда, привычные для китайской кухни, - это рис, лапша, супы, паровые блюда, овощные гарниры, китайские закуски. Обязательно наличие палочек и соевого соуса, а также листового чая.
Наконец, в номерах стоит предусмотреть наличие китайских телеканалов и специализированных адаптеров.
Юани - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россияне смогут оплачивать покупки в Китае через новое приложение
5 февраля, 15:13
 
ТуризмКитайWeChatНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала