Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего Евросоюза

БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. В условиях эскалации на Ближнем Востоке нефтяная блокада Владимира Зеленского представляет угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.