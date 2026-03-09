Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего Евросоюза - РИА Новости, 09.03.2026
14:19 09.03.2026
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего Евросоюза
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего Евросоюза

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. В условиях эскалации на Ближнем Востоке нефтяная блокада Владимира Зеленского представляет угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на нефть в Венгрии тоже начали стремительно расти. В этой ситуации украинская нефтяная блокада, введенная Зеленским, представляет собой самую серьезную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
3 марта, 19:15
 
