Почти половина жителей Турции выступают за новую конституцию, показал опрос - РИА Новости, 09.03.2026
11:14 09.03.2026
Почти половина жителей Турции выступают за новую конституцию, показал опрос
Почти половина жителей Турции выступают за новую конституцию, показал опрос - РИА Новости, 09.03.2026
Почти половина жителей Турции выступают за новую конституцию, показал опрос
Почти половина жителей Турции считает, что стране необходима новая конституция, следует из результатов исследования центра ASAL, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 09.03.2026
РИА Новости
Новости
в мире, турция
В мире, Турция
Почти половина жителей Турции выступают за новую конституцию, показал опрос

ASAL: почти половина жителей Турции считает, что стране нужна новая конституция

АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Почти половина жителей Турции считает, что стране необходима новая конституция, следует из результатов исследования центра ASAL, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Опрос был проведен 13–21 февраля 2026 года среди 2015 респондентов старше 18 лет в 26 провинциях Турции. Исследование проводилось методом телефонного анкетирования, заявленная погрешность составляет около 2,45% при уровне доверия 95%.
"Согласно результатам опроса, 45,6% респондентов ответили, что Турции нужна новая конституция, 41,8% выступили против, еще 12,6% заявили, что не имеют мнения по этому вопросу", — говорится в результатах опроса исследовательского центра ASAL.
Согласно данным исследования, наибольшую поддержку идее новой конституции демонстрируют сторонники правящей Партии справедливости и развития — 64% из них поддерживают изменения основного закона. Среди сторонников Партии националистического движения (МНР) этот показатель составляет 52,4%, а среди избирателей DEM — 48,2%.
При этом среди сторонников крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии большинство выступает против изменения конституции: 50% респондентов ответили "нет", тогда как поддержали инициативу 38,8%. Аналогичная позиция преобладает и среди сторонников оппозиционной партии İYİ, где 51,2% опрошенных выступили против.
Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призывал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Кроме того, Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.
В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, глава государства может занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок. Оппозиция тогда утверждала, что фактически это уже третий срок, поскольку Эрдоган занимал президентский пост с 2014 по 2018 годы, когда в стране еще действовала парламентская система.
В мире Турция
 
 
