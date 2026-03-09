https://ria.ru/20260309/op-2079579087.html
В России призвали не останавливать работу по ограничению VPN-сервисов
В России призвали не останавливать работу по ограничению VPN-сервисов - РИА Новости, 09.03.2026
В России призвали не останавливать работу по ограничению VPN-сервисов
Работа по ограничению VPN-сервисов должна продолжаться, а их использование должно быть регламентировано, считает член комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:31:00+03:00
2026-03-09T23:31:00+03:00
2026-03-09T23:31:00+03:00
общество
россия
евгений машаров
россия
общество, россия, евгений машаров
Общество, Россия, Евгений Машаров
РИА Новости: ОП призвала не останавливать работу по регламентации VPN-сервисов
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Работа по ограничению VPN-сервисов должна продолжаться, а их использование должно быть регламентировано, считает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Продолжаю считать, что работа по ограничению VPN-сервисов должна продолжаться, а их использование должно быть регламентировано", - сказал Машаров в беседе с РИА Новости.
Эксперт также отметил, что Общественная палата РФ
рекомендует обращать внимание родителей на участившиеся случаи использования VPN-сервисов несовершеннолетними.
"Чтобы ваш ребенок не попался на удочку мошенников, не стал объектом для вербовки иностранными спецслужбами, рекомендую проводить беседы со своими детьми на предмет установки ими VPN-сервисов", - добавил Машаров
Он подчеркнул, что установка VPN-сервисов несет серьезные риски для несовершеннолетних, и призвал защитить сознание детей от деструктивного влияния извне.
Он отметил, что, несмотря на популярность блогеров и различных лидеров общественного мнения, именно родители остаются для детей главным авторитетом. Только они могут собственным примером, отказываясь от использования подобных сервисов, продемонстрировать свое истинное отношение к данной проблеме.