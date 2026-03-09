В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.

Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 4.29 мск, они продлились почти два часа.