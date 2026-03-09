https://ria.ru/20260309/ogranicheniya-2079462788.html
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 09.03.2026
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:53:00+03:00
2026-03-09T05:53:00+03:00
2026-03-09T05:53:00+03:00
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20260309/ogranicheniya-2079461811.html
псков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты