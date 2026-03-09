https://ria.ru/20260309/ogranicheniya-2079461811.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.03.2026
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.03.2026
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты