Стало известно, сколько молодых россиян ведут здоровый образ жизни

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Большинство молодых людей в России (85%) придерживаются принципов здорового образа жизни, рассказал РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

"Согласно данным нашего исследования "Индекс поколения", молодёжь всё чаще выбирает здоровый образ жизни. По результатам, 85% молодых людей в России придерживаются принципов ЗОЖ. Причём с возрастом приверженность к спорту только растёт: в категории 25–29 лет систематически занимаются спортом уже 50%. Это значит, что запрос на активный образ жизни сформирован, и наша задача - отвечать на него качественной инфраструктурой и разнообразными возможностями", - рассказал Гуров

Глава Росмолодежи заверил, что работа по созданию такой инфраструктуры уже ведется.

"Более 12 лет в вузах и колледжах успешно работает сеть студенческих спортивных клубов. Сегодня их уже 903, они есть в каждом регионе России. Это настоящие центры притяжения, где молодые люди могут выбрать любой вид спорта: от футбола и баскетбола до скалолазания или чирлидинга. В некоторых учебных заведениях работают одновременно больше 30 секций. Такое разнообразие позволяет каждому найти занятие по душе, а значит - полюбить спорт и сделать его частью своей жизни", - отметил Гуров.

Руководитель ведомства добавил, что в России также действуют 39 студенческих спортивных лиг. Кроме того, российская молодежь, по словам Гурова, получает возможность заниматься спортом в современных и хорошо оборудованных объектах.

"Благодаря совместной работе федеральных и региональных властей, инициативе самих образовательных организаций и государственным программам спортивная инфраструктура в стране стремительно обновляется. Мы видим, как растёт число новых стадионов, бассейнов, многофункциональных площадок - они становятся точками притяжения для тысяч ребят", - подчеркнул глава Росмолодежи.

В качестве примера он привел открытие в Красноярском крае круглогодичного молодежного образовательного центра "Спортекс", где уже прошли десятки образовательных мероприятий.