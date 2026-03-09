Стало известно, сколько молодых россиян ведут здоровый образ жизни

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Большинство молодых людей в России (85%) придерживаются принципов здорового образа жизни, рассказал РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
"Согласно данным нашего исследования "Индекс поколения", молодёжь всё чаще выбирает здоровый образ жизни. По результатам, 85% молодых людей в России придерживаются принципов ЗОЖ. Причём с возрастом приверженность к спорту только растёт: в категории 25–29 лет систематически занимаются спортом уже 50%. Это значит, что запрос на активный образ жизни сформирован, и наша задача - отвечать на него качественной инфраструктурой и разнообразными возможностями", - рассказал Гуров.
Глава Росмолодежи заверил, что работа по созданию такой инфраструктуры уже ведется.
"Более 12 лет в вузах и колледжах успешно работает сеть студенческих спортивных клубов. Сегодня их уже 903, они есть в каждом регионе России. Это настоящие центры притяжения, где молодые люди могут выбрать любой вид спорта: от футбола и баскетбола до скалолазания или чирлидинга. В некоторых учебных заведениях работают одновременно больше 30 секций. Такое разнообразие позволяет каждому найти занятие по душе, а значит - полюбить спорт и сделать его частью своей жизни", - отметил Гуров.
Руководитель ведомства добавил, что в России также действуют 39 студенческих спортивных лиг. Кроме того, российская молодежь, по словам Гурова, получает возможность заниматься спортом в современных и хорошо оборудованных объектах.
"Благодаря совместной работе федеральных и региональных властей, инициативе самих образовательных организаций и государственным программам спортивная инфраструктура в стране стремительно обновляется. Мы видим, как растёт число новых стадионов, бассейнов, многофункциональных площадок - они становятся точками притяжения для тысяч ребят", - подчеркнул глава Росмолодежи.
В качестве примера он привел открытие в Красноярском крае круглогодичного молодежного образовательного центра "Спортекс", где уже прошли десятки образовательных мероприятий.
"Для нас важно, чтобы каждый молодой человек нашёл для себя тот вид активностей, который будет приносить ему радость и пользу. Спорт в этом смысле должен быть не обязанностью, а увлечением. И мы видим, что этот подход работает: тысячи молодых людей по всей стране уже выбирают активность, движение и здоровье", - заключил Гуров.
