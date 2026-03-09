Рейтинг@Mail.ru
Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/oblomki-2079523984.html
Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников
Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников - РИА Новости, 09.03.2026
Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников
Обломки БПЛА обнаружены в двух районах Краснодарского края после атаки ВСУ, в том числе рядом с детским садом, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:35:00+03:00
2026-03-09T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
абинский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
северский район
абинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, северский район, абинский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Абинский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников

Обломки БПЛА обнаружили в двух районах Кубани, в том числе рядом с детским садом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в двух районах Краснодарского края после атаки ВСУ, в том числе рядом с детским садом, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб.
«

"В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Дома культуры в поселке Черноморский. Пострадавших нет... В поселке Ахтырском Абинского района рядом с детским садом обнаружили фрагменты беспилотника. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в поселке Ахтырском обломки БПЛА повредили калитку и окна в двух кабинетах. Решение о работе детского сада во вторник, 10 марта, примут дополнительно. На месте падения работают специальные и оперативные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в период с 23.00 восьмого марта до 7.00 девятого марта над территорией Краснодарского края средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСеверский районАбинский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала