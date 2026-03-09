Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников

«

"В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Дома культуры в поселке Черноморский. Пострадавших нет... В поселке Ахтырском Абинского района рядом с детским садом обнаружили фрагменты беспилотника. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.