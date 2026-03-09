https://ria.ru/20260309/oblomki-2079523984.html
Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников
Обломки БПЛА обнаружены в двух районах Краснодарского края после атаки ВСУ, в том числе рядом с детским садом, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 09.03.2026
Обломки БПЛА обнаружили в двух районах Кубани, в том числе рядом с детским садом