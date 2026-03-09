Рейтинг@Mail.ru
Застрявших на лайнере в Дохе туристов из России заселили в отель
19:42 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/oae-2079556105.html
Застрявших на лайнере в Дохе туристов из России заселили в отель
Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара 28 февраля, рассказала РИА...
Застрявших на лайнере в Дохе туристов из России заселили в отель

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара 28 февраля, рассказала РИА Новости, что их отправили автобусом в Дубай и там заселили в отель, 10 марта они вылетят в Екатеринбург.
"В итоге мы ехали через Саудовскую Аравию из Дохи. Из Дохи мы выехали в 21.00 (8 марта). Границы мы прошли... Общая дорога составила 17,5 часа. Нас привезли в отель. Отель от туроператора. Мы поехали в аэропорт, чтобы узнать о билетах. Но в аэропорту сказали, что наши данные аннулированы и отправили в офис. В офисе мы поменяли билеты на завтра в Екатеринбург, прилет 11 марта", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что их группа из шести челябинцев возвращается через Дубай. Ещё четыре человека из РФ полетят из Эр-Рияд в Стамбул, далее в Екатеринбург.
По ее словам, пока всех туристов заселили в отель. Отель прекрасный, добавила она.
Ранее туристка из РФ сообщала РИА Новости, что их тур начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере порядка 200 российских туристов, 7 марта они должны покинуть лайнер. Туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре, в ответном письме указано, что посольство включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
