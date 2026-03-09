Застрявших на лайнере в Дохе туристов из России заселили в отель

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара 28 февраля, рассказала РИА Новости, что их отправили автобусом в Дубай и там заселили в отель, 10 марта они вылетят в Екатеринбург.