https://ria.ru/20260309/nyt-2079506834.html
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
Владимир Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о высказываниях американского президента Дональда Трампа в его адрес, пишет The New York Times. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:09:00+03:00
2026-03-09T13:09:00+03:00
2026-03-09T14:24:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0e463d646a7c394c04e43d4a8b30e1d.jpg
https://ria.ru/20260309/ukraina-2079477290.html
https://ria.ru/20260309/nyt-2079482616.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95912b6c5293235cedd9001cc93cfb81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине, владимир путин
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Владимир Путин
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
NYT: Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о критике со стороны Трампа