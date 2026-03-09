Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
13:09 09.03.2026 (обновлено: 14:24 09.03.2026)
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
Владимир Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о высказываниях американского президента Дональда Трампа в его адрес, пишет The New York Times. РИА Новости, 09.03.2026
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа

NYT: Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о критике со стороны Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, США
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о высказываниях американского президента Дональда Трампа в его адрес, пишет The New York Times.
"Зеленский пожал плечами. <…> Он усмехнулся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта", — говорится в публикации.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
Вчера, 09:25
В четверг глава Белого дома назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку.
При этом президент США заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ рассказали, что Зеленский устроил в Донбассе
Вчера, 09:58
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
