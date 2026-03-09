В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в Москве, температура воздуха местами в столичном регионе опустилась до минус 16,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Вслед за прошедшим минувшей ночью по территории столицы атмосферным фронтом, в регион стали активно поступать холодные воздушные массы. Наиболее активно холодное вторжение проявилось на востоке территории – в Павловском Посаде и в Егорьевске температура опустилась ниже минус 10, а в Черустях и вовсе было минус 16,9", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что Москву холодная волна задела лишь своим краем – по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 6,3 – это самая низкая температура воздуха в столице с начала календарной весны.
"На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура колебалась от минус 5,8 в Строгино до минус 6,8 в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опустились до минус 6,1", - добавил он.
Леус подчеркнул, что до западных районов Подмосковья холодный воздух не добрался – Шаховская осталась в зоне оттепелей, там температура не опускалась ниже плюс 0,5 градуса. Таким образом, температурный контраст в Подмосковье превысил 17 градусов.
"Это не последнее похолодание в марте, но высока вероятность, что в столичном регионе этот день останется самым холодным днём первого весеннего месяца. Дальнейшие прогнозы обещают более активное развитие весенних процессов с двухзначными максимальными температурами уже на начавшейся неделе", - уточнил синоптик.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
26 января, 07:27