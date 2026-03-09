В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в Москве, температура воздуха местами в столичном регионе опустилась до минус 16,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Это не последнее похолодание в марте, но высока вероятность, что в столичном регионе этот день останется самым холодным днём первого весеннего месяца. Дальнейшие прогнозы обещают более активное развитие весенних процессов с двухзначными максимальными температурами уже на начавшейся неделе", - уточнил синоптик.