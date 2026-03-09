Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь
09:43 09.03.2026 (обновлено: 09:44 09.03.2026)
В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь
В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь - РИА Новости, 09.03.2026
В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь
Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в Москве, температура воздуха местами в столичном регионе опустилась до минус 16,9 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 09.03.2026
общество, москва, московская область (подмосковье), павловский посад, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Павловский Посад, Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Москве прошла самая холодная с начала весны ночь

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала весны

Ночная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ночная Москва. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в Москве, температура воздуха местами в столичном регионе опустилась до минус 16,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Вслед за прошедшим минувшей ночью по территории столицы атмосферным фронтом, в регион стали активно поступать холодные воздушные массы. Наиболее активно холодное вторжение проявилось на востоке территории – в Павловском Посаде и в Егорьевске температура опустилась ниже минус 10, а в Черустях и вовсе было минус 16,9", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Прохожие в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели
16 января, 07:28
Синоптик отметил, что Москву холодная волна задела лишь своим краем – по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 6,3 – это самая низкая температура воздуха в столице с начала календарной весны.
"На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура колебалась от минус 5,8 в Строгино до минус 6,8 в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опустились до минус 6,1", - добавил он.
Леус подчеркнул, что до западных районов Подмосковья холодный воздух не добрался – Шаховская осталась в зоне оттепелей, там температура не опускалась ниже плюс 0,5 градуса. Таким образом, температурный контраст в Подмосковье превысил 17 градусов.
"Это не последнее похолодание в марте, но высока вероятность, что в столичном регионе этот день останется самым холодным днём первого весеннего месяца. Дальнейшие прогнозы обещают более активное развитие весенних процессов с двухзначными максимальными температурами уже на начавшейся неделе", - уточнил синоптик.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
26 января, 07:27
 
