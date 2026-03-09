МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* не вступают в бой, отсиживаясь в тылу Харьковской области, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Дон".

По его словам, в то время, как ВСУ несут потери при обороне, подразделения неонацистов отсиживаются в тыловых районах Харьковской области.