Разведчик рассказал, чем занимаются неонацисты в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 09.03.2026
Разведчик рассказал, чем занимаются неонацисты в Харьковской области
Разведчик рассказал, чем занимаются неонацисты в Харьковской области
Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* не вступают в бой, отсиживаясь в тылу Харьковской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:27:00+03:00
2026-03-09T13:27:00+03:00
Разведчик рассказал, чем занимаются неонацисты в Харьковской области

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"* не вступают в бой, отсиживаясь в тылу Харьковской области, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Дон".
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район Харьковской области неонацистов из подразделения главного управления разведки Украины "Кракен"*.
"Переброшенные неонацисты из подразделения ГУР "Кракен"* под Волчанском не вступают в бой с нашими подразделениями", - сказал разведчик.
По его словам, в то время, как ВСУ несут потери при обороне, подразделения неонацистов отсиживаются в тыловых районах Харьковской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
