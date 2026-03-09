Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти выше ста долларов угрожает мировой экономике, заявил экономист
15:58 09.03.2026
Цена нефти выше ста долларов угрожает мировой экономике, заявил экономист
2026-03-09T15:58:00+03:00
2026-03-09T15:58:00+03:00
Цена нефти выше ста долларов угрожает мировой экономике, заявил экономист

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость нефти выше 100 долларов за баррель усиливает давление на потребительские цены, если она останется на таком уровне на несколько месяцев, то центробанки будут вынуждены удерживать жесткую денежно-кредитную политику дольше, что повышает риск замедления мировой экономики, прокомментировал РИА Новости основатель Института финансово-инвестиционных технологий (ИФИТ) Алексей Примак.
По состоянию на 15.28 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 10,59% относительно предыдущего закрытия - до 102,51 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 10,66% - до 100,59 доллара за баррель.
Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель
Вчера, 02:09
Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель
Вчера, 02:09
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
«
"Наиболее чувствительный канал влияния - инфляционный. Нефть выше 100 долларов усиливает давление на потребительские цены через транспорт, логистику и издержки бизнеса. Если такие уровни закрепятся на несколько месяцев, центральные банки будут вынуждены удерживать жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем ожидает рынок. Это повышает риск замедления мировой экономики", - считает Примак.
Однако он подчеркнул, что это "не обязательно ведет к инфляционному шоку масштаба 1970-х годов, если отсутствует устойчивый разрыв поставок".
Примак отметил, что текущая ситуация с ценами на нефть - это, прежде всего, ценовой стресс и фактор неопределенности. А вот системные последствия для мировой экономики возможны только в случае длительного закрепления цен существенно выше 115 долларов с одновременными перебоями физических поставок. "Пока рынок оценивает происходящее как риск, но не как неизбежный кризис", - добавил эксперт.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель
Вчера, 14:30
Он также отметил, что сам по себе текущий уровень цен на нефть не означает автоматического начала глобального энергетического кризиса. Такой кризис начинается не с высоких цен, а с физического дефицита поставок и нарушений логистики. Если волатильность на рынке будет краткосрочной, рынок сможет адаптироваться за счет стратегических резервов, перераспределения потоков и роста предложения со стороны альтернативных поставщиков, объяснил эксперт.
Руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин также отметил, что опыт высоких цен на энергоресурсы 2022 года показал способность экономики, даже в регионах высокого потребления сырья, как ЕС, справляться с вызовом. "Четыре года назад мировая экономика потеряла рост ВВП не более 1 процентного пункта, а инфляция не достигла двузначных величин. Многое будет зависеть от уровня цен на энергоресурсы и продолжительности закрепления на такой планке", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Вагенкнехт призвала возобновить поставки российской нефти в Германию
Вчера, 14:34
 
