Цена нефти выше ста долларов угрожает мировой экономике, заявил экономист

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость нефти выше 100 долларов за баррель усиливает давление на потребительские цены, если она останется на таком уровне на несколько месяцев, то центробанки будут вынуждены удерживать жесткую денежно-кредитную политику дольше, что повышает риск замедления мировой экономики, прокомментировал РИА Новости основатель Института финансово-инвестиционных технологий (ИФИТ) Алексей Примак.

По состоянию на 15.28 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 10,59% относительно предыдущего закрытия - до 102,51 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WT I дорожал на 10,66% - до 100,59 доллара за баррель.

На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.

« "Наиболее чувствительный канал влияния - инфляционный. Нефть выше 100 долларов усиливает давление на потребительские цены через транспорт, логистику и издержки бизнеса. Если такие уровни закрепятся на несколько месяцев, центральные банки будут вынуждены удерживать жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем ожидает рынок. Это повышает риск замедления мировой экономики", - считает Примак.

Однако он подчеркнул, что это "не обязательно ведет к инфляционному шоку масштаба 1970-х годов, если отсутствует устойчивый разрыв поставок".

Примак отметил, что текущая ситуация с ценами на нефть - это, прежде всего, ценовой стресс и фактор неопределенности. А вот системные последствия для мировой экономики возможны только в случае длительного закрепления цен существенно выше 115 долларов с одновременными перебоями физических поставок. "Пока рынок оценивает происходящее как риск, но не как неизбежный кризис", - добавил эксперт.

Он также отметил, что сам по себе текущий уровень цен на нефть не означает автоматического начала глобального энергетического кризиса. Такой кризис начинается не с высоких цен, а с физического дефицита поставок и нарушений логистики. Если волатильность на рынке будет краткосрочной, рынок сможет адаптироваться за счет стратегических резервов, перераспределения потоков и роста предложения со стороны альтернативных поставщиков, объяснил эксперт.

Руководитель центра по аналитике российских акций " БКС Мир инвестиций " Кирилл Бахтин также отметил, что опыт высоких цен на энергоресурсы 2022 года показал способность экономики, даже в регионах высокого потребления сырья, как ЕС , справляться с вызовом. "Четыре года назад мировая экономика потеряла рост ВВП не более 1 процентного пункта, а инфляция не достигла двузначных величин. Многое будет зависеть от уровня цен на энергоресурсы и продолжительности закрепления на такой планке", - отметил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока