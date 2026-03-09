Цены на нефть замедлили рост, оставаясь выше 100 долларов за баррель

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили рост уже до 13% с 16% утром и 30% на открытии, котировки остаются выше 100 долларов за баррель на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торговых площадок.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Затем рост замедлился до 25%, а позднее утром - уже до 16% на новостях о возможном высвобождении стратегических запасов нефти G7.
Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов.
С начала месяца нефть подорожала уже примерно в полтора раза, на конец февраля стоимость Brent составляла 72,5 доллара за баррель, WTI - 67 долларов. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Чем дольше пролив остается закрытым, тем больше сокращается производство, что требует значительного повышения цен для сдерживания спроса", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
