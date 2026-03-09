Цены на нефть замедлили рост, оставаясь выше 100 долларов за баррель

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили рост уже до 13% с 16% утром и 30% на открытии, котировки остаются выше 100 долларов за баррель на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торговых площадок.