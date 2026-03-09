Рейтинг@Mail.ru
Saudi Aramco сократит добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters - РИА Новости, 09.03.2026
14:35 09.03.2026
Saudi Aramco сократит добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters
Saudi Aramco сократит добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters
в мире
ормузский пролив
саудовская аравия
красное море
saudi aramco
ормузский пролив
саудовская аравия
красное море
в мире, ормузский пролив, саудовская аравия, красное море, saudi aramco
В мире, Ормузский пролив, Саудовская Аравия, Красное море, Saudi Aramco
Saudi Aramco сократит добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters

Reuters: Saudi Aramco начал сокращать добычу на двух нефтяных месторождениях

© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает добычу на двух нефтяных месторождениях на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Саудовский нефтяной гигант Aramco начал сокращать добычу на двух своих нефтяных месторождениях... после того, как важнейший Ормузский пролив был заблокирован", - сообщили агентству два источника.
Вместе с тем пока не ясно, на каких месторождениях и насколько сокращается добыча, говорится в статье.
Компания не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии.
Ранее в марте телеканал Al Ekhbariya сообщил со ссылкой на заявление компании, что Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
В миреОрмузский проливСаудовская АравияКрасное мореSaudi Aramco
 
 
