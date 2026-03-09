Рейтинг@Mail.ru
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/neft-2079516608.html
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель - РИА Новости, 09.03.2026
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель
Цены на нефть в мире могут вернуться в район 100 долларов за баррель в случае использования странами G7 стратегических запасов, но затем, если конфликт на... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:30:00+03:00
2026-03-09T14:30:00+03:00
экономика
ближний восток
фатих бироль
g7
brent
международное энергетическое агентство
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054265268_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_efcc80d29df5e057da237a4333e95371.jpg
https://ria.ru/20260309/dmitriev-2079494461.html
https://ria.ru/20260309/vengrija-2079503179.html
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054265268_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_1b57ef0bd364af665a0ba491602b5d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ближний восток, фатих бироль, g7, brent, международное энергетическое агентство, мгимо
Экономика, Ближний Восток, Фатих Бироль, G7, Brent, Международное энергетическое агентство, МГИМО
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель

Гулиев допустил рост цены нефти до $160 на фоне ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на нефть в мире могут вернуться в район 100 долларов за баррель в случае использования странами G7 стратегических запасов, но затем, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, котировки могут дойти до 150-160 долларов за баррель, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 13,32% - до 105,04 доллара за баррель.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Вчера, 11:35
Главы минфинов стран G7 на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, включая высокопоставленного источника в одной из стран G7.
"В ближайшие несколько дней, наверное, будет движение сверху вниз к 100 долларам, если... сегодня в рамках "Большой семерки" действительно будет положительное решение о высвобождении дополнительных резервов. Но дальше, я думаю, что мы будем наблюдать опять... геополитический риск, плюс реально пойдет дефицит физических поставок. И здесь... если вдолгую пойдет, мы можем спокойно ожидать цены 150-160 долларов за баррель", - сказал Гулиев.
По его словам, решение о высвобождении из резервов 300-400 миллионов баррелей, порядка четверти всех запасов G7, в краткосрочном периоде может сгладить эффект резкого всплеска цены. Но в долгосрочном периоде это никак не поможет сдержать цены.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто
Вчера, 12:47
 
ЭкономикаБлижний ВостокФатих БирольG7BrentМеждународное энергетическое агентствоМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала