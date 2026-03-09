https://ria.ru/20260309/neft-2079516608.html
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель - РИА Новости, 09.03.2026
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель
Цены на нефть в мире могут вернуться в район 100 долларов за баррель в случае использования странами G7 стратегических запасов, но затем, если конфликт на... РИА Новости, 09.03.2026
ближний восток
Экономика, Ближний Восток, Фатих Бироль, G7, Brent, Международное энергетическое агентство, МГИМО
Эксперт допустил рост цены нефти до 160 долларов за баррель
Гулиев допустил рост цены нефти до $160 на фоне ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на нефть в мире могут вернуться в район 100 долларов за баррель в случае использования странами G7 стратегических запасов, но затем, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, котировки могут дойти до 150-160 долларов за баррель, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке
. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Bren
t поднималась на 13,32% - до 105,04 доллара за баррель.
Главы минфинов стран G7
на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА
) Фатихом Биролем
9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, включая высокопоставленного источника в одной из стран G7.
"В ближайшие несколько дней, наверное, будет движение сверху вниз к 100 долларам, если... сегодня в рамках "Большой семерки" действительно будет положительное решение о высвобождении дополнительных резервов. Но дальше, я думаю, что мы будем наблюдать опять... геополитический риск, плюс реально пойдет дефицит физических поставок. И здесь... если вдолгую пойдет, мы можем спокойно ожидать цены 150-160 долларов за баррель", - сказал Гулиев.
По его словам, решение о высвобождении из резервов 300-400 миллионов баррелей, порядка четверти всех запасов G7, в краткосрочном периоде может сгладить эффект резкого всплеска цены. Но в долгосрочном периоде это никак не поможет сдержать цены.