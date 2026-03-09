Аналитик рассказал, какие отрасли в Европе пострадают от роста цен на нефть

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сохранение высоких цен на нефть длительное время приведет к росту производственных издержек в Европе, прежде всего в энергоемких отраслях - химической промышленности, металлургии, производстве удобрений, строительных материалов и машиностроении, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.

По состоянию на 13.55 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Bren t поднималась на 14% относительно предыдущего закрытия - до 105,67 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WT I дорожал на 13,65% - до 103,31 доллара за баррель.

На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.

"Длительное сохранение высоких цен на энергоресурсы неизбежно приведет к росту производственных издержек, прежде всего в энергоемких отраслях - химической промышленности, металлургии, производстве удобрений, строительных материалов и ряде сегментов машиностроения", - сказал Лысенко о перспективах европейской промышленности на фоне роста цен на нефть.

Он добавил, что удорожание энергии напрямую повышает себестоимость продукции и снижает ценовую конкурентоспособность европейских производителей на глобальных рынках. Особенно это заметно в сравнении со странами, которые способны быстрее диверсифицировать цепочки поставок. Например, это Китай , который может начать активнее закупать нефть из РФ , или США с их внушительными запасами.

"В таких условиях европейские компании могут сталкиваться с падением объемов продаж и со снижением маржи, что в свою очередь будет служить фактором дополнительного замедления динамики промышленного производства и совокупного выпуска в европейской экономике", - добавил Лысенко.

Аналитик также отметил, что если цены на нефть и газ на международных рынках в течение продолжительного времени сохранятся на текущих или более высоких уровнях, то это приведет к усилению инфляционного давления в мировой экономике. Энергия - один из ключевых компонентов издержек организаций. Поэтому рост цен на энергоресурсы постепенно транслируется в стоимость широкого спектра категорий товаров и услуг, объяснил Лысенко.

"Последствия будут неравномерно распределены между странами. Наиболее уязвимыми окажутся государства - нетто-импортеры энергоресурсов с высокой значимостью нефти и газа в структуре их энергобаланса. Впрочем, страны-нефтеэкспортеры также будут затронуты - многие из них сильно зависят от поставок конечной продукции из первой упомянутой группы стран", - подчеркнул он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока