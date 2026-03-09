Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, какие отрасли в Европе пострадают от роста цен на нефть - РИА Новости, 09.03.2026
14:01 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/neft-2079513316.html
Аналитик рассказал, какие отрасли в Европе пострадают от роста цен на нефть
Аналитик рассказал, какие отрасли в Европе пострадают от роста цен на нефть - РИА Новости, 09.03.2026
Аналитик рассказал, какие отрасли в Европе пострадают от роста цен на нефть
Сохранение высоких цен на нефть длительное время приведет к росту производственных издержек в Европе, прежде всего в энергоемких отраслях - химической... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:01:00+03:00
2026-03-09T14:01:00+03:00
Аналитик рассказал, какие отрасли в Европе пострадают от роста цен на нефть

Лысенко: высокие цены на нефть поднимут производственные издержки в Европе

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сохранение высоких цен на нефть длительное время приведет к росту производственных издержек в Европе, прежде всего в энергоемких отраслях - химической промышленности, металлургии, производстве удобрений, строительных материалов и машиностроении, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
По состоянию на 13.55 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 14% относительно предыдущего закрытия - до 105,67 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 13,65% - до 103,31 доллара за баррель.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто
Вчера, 12:47
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
"Длительное сохранение высоких цен на энергоресурсы неизбежно приведет к росту производственных издержек, прежде всего в энергоемких отраслях - химической промышленности, металлургии, производстве удобрений, строительных материалов и ряде сегментов машиностроения", - сказал Лысенко о перспективах европейской промышленности на фоне роста цен на нефть.
Он добавил, что удорожание энергии напрямую повышает себестоимость продукции и снижает ценовую конкурентоспособность европейских производителей на глобальных рынках. Особенно это заметно в сравнении со странами, которые способны быстрее диверсифицировать цепочки поставок. Например, это Китай, который может начать активнее закупать нефть из РФ, или США с их внушительными запасами.
"В таких условиях европейские компании могут сталкиваться с падением объемов продаж и со снижением маржи, что в свою очередь будет служить фактором дополнительного замедления динамики промышленного производства и совокупного выпуска в европейской экономике", - добавил Лысенко.
Аналитик также отметил, что если цены на нефть и газ на международных рынках в течение продолжительного времени сохранятся на текущих или более высоких уровнях, то это приведет к усилению инфляционного давления в мировой экономике. Энергия - один из ключевых компонентов издержек организаций. Поэтому рост цен на энергоресурсы постепенно транслируется в стоимость широкого спектра категорий товаров и услуг, объяснил Лысенко.
"Последствия будут неравномерно распределены между странами. Наиболее уязвимыми окажутся государства - нетто-импортеры энергоресурсов с высокой значимостью нефти и газа в структуре их энергобаланса. Впрочем, страны-нефтеэкспортеры также будут затронуты - многие из них сильно зависят от поставок конечной продукции из первой упомянутой группы стран", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Вчера, 11:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
