Аналитик предрек скачок инфляции в странах, полагающихся на импорт нефти
2026-03-09T11:18:00+03:00
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рост стоимости нефти приведет к инфляционному шоку в странах, зависящих от ее импорта, поскольку стоимость энергии отразится на конечной стоимости товаров, прокомментировал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По состоянию на 11.09 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Bren
t поднималась на 14,95% относительно предыдущего закрытия - до 106,55 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WT
I дорожал на 12,44% - до 102,21 доллара за баррель.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
"Инфляционный шок - однозначно да", - сказал Хазанов, отвечая на вопрос, приведет ли скачок цен на нефть к инфляционному шоку в странах, полагающихся на импорт нефти.
Он отметил, что в этих странах подорожают бензин и дизтопливо, которые закладываются в стоимость грузовых перевозок, а соответственно и продукции, которая доставляется транспортными средствами.
"А это все что угодно, от продуктов питания до металлов. Так что да, все будет", - заключил Хазанов.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.