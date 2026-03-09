Рейтинг@Mail.ru
Эксперт допустил начало энергетического кризиса - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/neft-2079489514.html
Эксперт допустил начало энергетического кризиса
Эксперт допустил начало энергетического кризиса - РИА Новости, 09.03.2026
Эксперт допустил начало энергетического кризиса
Энергетический кризис в мире из-за высоких цен на нефть, возможно, уже начинается, и помочь рынку могут поставки нефти из России, допустил в беседе с РИА... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:00:00+03:00
2026-03-09T11:00:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
ормузский пролив
brent
wti (нефть)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a4df6ee908a5064d905aa9cbecf1cac7.jpg
https://ria.ru/20260309/neft-2079488459.html
https://ria.ru/20260309/tramp-2079485175.html
россия
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_cc24f2deb307d31ed0bf12b68b78f30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ближний восток, ормузский пролив, brent, wti (нефть)
Экономика, Россия, Ближний Восток, Ормузский пролив, Brent, WTI (нефть)
Эксперт допустил начало энергетического кризиса

Аналитик Хазанов допустил начало энергетического кризиса из-за цен на нефть

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетический кризис в мире из-за высоких цен на нефть, возможно, уже начинается, и помочь рынку могут поставки нефти из России, допустил в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По состоянию на 10.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 16,85% относительно предыдущего закрытия - до 108,31 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 13,59% - до 103,25 доллара за баррель.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
"Действительно, из-за таких высоких цен энергетический кризис на планете возможен. Более того, допускаю, что он уже начинается", - сказал Хазанов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Аналитик оценил влияние роста цен на нефть на европейскую промышленность
Вчера, 10:54
Он напомнил, что Ближний Восток - один из ключевых экспортеров черного золота на глобальный рынок. Поэтому фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив влияет на поставки нефти не только из Ирана, но и из стран-соседей.
"Сейчас из-за этого формируется постепенно дефицит нефти, цены идут вверх, и ключевые потребители ищут другие источники. И основным на данный момент становится Россия", - объяснил эксперт.
Хазанов считает, что после послабления со стороны властей США для Индии она начнет наращивать импорт нефти у России. Также начнут наращивать закупки нефти из РФ Китай и другие страны мира, так как везти нефть еще откуда-то очень сложно.
"Увеличить добычу быстро никто не сможет, нужны танкеры, а танкеров уже не хватает. Поэтому нехватка танкеров выльется в подорожание нефти, от нее в повышение стоимости бензина и дизельного топлива, и дальше все там по цепочке пойдет", - подчеркнул эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Вчера, 10:23
 
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокОрмузский проливBrentWTI (нефть)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала