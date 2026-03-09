Эксперт допустил начало энергетического кризиса

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетический кризис в мире из-за высоких цен на нефть, возможно, уже начинается, и помочь рынку могут поставки нефти из России, допустил в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По состоянию на 10.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Bren t поднималась на 16,85% относительно предыдущего закрытия - до 108,31 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WT I дорожал на 13,59% - до 103,25 доллара за баррель.

На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.

"Действительно, из-за таких высоких цен энергетический кризис на планете возможен. Более того, допускаю, что он уже начинается", - сказал Хазанов.

Он напомнил, что Ближний Восток - один из ключевых экспортеров черного золота на глобальный рынок. Поэтому фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив влияет на поставки нефти не только из Ирана , но и из стран-соседей.

"Сейчас из-за этого формируется постепенно дефицит нефти, цены идут вверх, и ключевые потребители ищут другие источники. И основным на данный момент становится Россия", - объяснил эксперт.

Хазанов считает, что после послабления со стороны властей США для Индии она начнет наращивать импорт нефти у России . Также начнут наращивать закупки нефти из РФ Китай и другие страны мира, так как везти нефть еще откуда-то очень сложно.