https://ria.ru/20260309/neft-2079489514.html
Эксперт допустил начало энергетического кризиса
Эксперт допустил начало энергетического кризиса - РИА Новости, 09.03.2026
Эксперт допустил начало энергетического кризиса
Энергетический кризис в мире из-за высоких цен на нефть, возможно, уже начинается, и помочь рынку могут поставки нефти из России, допустил в беседе с РИА... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:00:00+03:00
2026-03-09T11:00:00+03:00
2026-03-09T11:00:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
ормузский пролив
brent
wti (нефть)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a4df6ee908a5064d905aa9cbecf1cac7.jpg
https://ria.ru/20260309/neft-2079488459.html
https://ria.ru/20260309/tramp-2079485175.html
россия
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_cc24f2deb307d31ed0bf12b68b78f30b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ближний восток, ормузский пролив, brent, wti (нефть)
Экономика, Россия, Ближний Восток, Ормузский пролив, Brent, WTI (нефть)
Эксперт допустил начало энергетического кризиса
Аналитик Хазанов допустил начало энергетического кризиса из-за цен на нефть
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Энергетический кризис в мире из-за высоких цен на нефть, возможно, уже начинается, и помочь рынку могут поставки нефти из России, допустил в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По состоянию на 10.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Bren
t поднималась на 16,85% относительно предыдущего закрытия - до 108,31 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WT
I дорожал на 13,59% - до 103,25 доллара за баррель.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
"Действительно, из-за таких высоких цен энергетический кризис на планете возможен. Более того, допускаю, что он уже начинается", - сказал Хазанов.
Он напомнил, что Ближний Восток
- один из ключевых экспортеров черного золота на глобальный рынок. Поэтому фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив
влияет на поставки нефти не только из Ирана
, но и из стран-соседей.
"Сейчас из-за этого формируется постепенно дефицит нефти, цены идут вверх, и ключевые потребители ищут другие источники. И основным на данный момент становится Россия", - объяснил эксперт.
Хазанов считает, что после послабления со стороны властей США
для Индии
она начнет наращивать импорт нефти у России
. Также начнут наращивать закупки нефти из РФ Китай
и другие страны мира, так как везти нефть еще откуда-то очень сложно.
"Увеличить добычу быстро никто не сможет, нужны танкеры, а танкеров уже не хватает. Поэтому нехватка танкеров выльется в подорожание нефти, от нее в повышение стоимости бензина и дизельного топлива, и дальше все там по цепочке пойдет", - подчеркнул эксперт.