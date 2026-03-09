https://ria.ru/20260309/neft-2079488459.html
Аналитик оценил влияние роста цен на нефть на европейскую промышленность
Аналитик оценил влияние роста цен на нефть на европейскую промышленность
Аналитик оценил влияние роста цен на нефть на европейскую промышленность
Полного развала европейской промышленности на фоне роста мировых цен на нефть не произойдет, однако она однозначно продолжит стагнировать, прокомментировал РИА...
европа
Аналитик оценил влияние роста цен на нефть на европейскую промышленность
Хазанов: европейская промышленность будет стагнировать из-за роста цен на нефть
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полного развала европейской промышленности на фоне роста мировых цен на нефть не произойдет, однако она однозначно продолжит стагнировать, прокомментировал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По состоянию на 10.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Bren
t поднималась на 14,67% относительно предыдущего закрытия - до 106,29 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WT
I дорожал на 11,42% - до 101,28 доллара за баррель.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
"Полного ее развала не произойдет, но то, что она будет дальше стагнировать - это однозначно. Это выразится в самых различных формах", - сказал Хазанов, отвечая на вопрос о будущем промышленности в Европе
.
В частности, эксперт предполагает, что в ЕС
могут быть остановлены нефтеперерабатывающие заводы. Также могут вырасти цены на автозаправочных станциях, а некоторые из них и вовсе могут закрыться, если бензина и дизельного топлива в нужных объемах не будет.
"Это подорожание грузовых перевозок по всей Европе и так далее", - отметил Хазанов.