Цена нефти марки Brent впервые за почти четыре года превышала 118 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.03.2026
2026
Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений
Цена нефти марки Brent на торгах превысила $118 за баррель
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Цена нефти марки Brent впервые за почти четыре года превышала 118 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Последний раз она торговалась на таком уровне в июне 2022 года. По состоянию на 9:23 по московскому времени ее стоимость составила 107,1 доллара, что на 15 процентов выше относительно предыдущего закрытия.
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны региона либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.
Это стало следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе
, на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива
, практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана
. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.