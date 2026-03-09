Рейтинг@Mail.ru
Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 09.03.2026 (обновлено: 09:46 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/neft-2079462170.html
Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений
Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений - РИА Новости, 09.03.2026
Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений
Цена нефти марки Brent впервые за почти четыре года превышала 118 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:26:00+03:00
2026-03-09T09:46:00+03:00
brent
экономика
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093190_0:86:3025:1788_1920x0_80_0_0_7470d1efecd1afc2e2d46ede88a084a1.jpg
https://ria.ru/20260309/indeks-2079460305.html
https://ria.ru/20260307/dmitriev-2079175424.html
https://ria.ru/20260308/neft-2079294315.html
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093190_264:0:2761:1873_1920x0_80_0_0_04a4760d8fed3fa86e51207042ab90f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
brent, экономика, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Brent, Экономика, Ближний Восток, Ормузский пролив, Персидский залив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений

Цена нефти марки Brent на торгах превысила $118 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Цена нефти марки Brent впервые за почти четыре года превышала 118 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Последний раз она торговалась на таком уровне в июне 2022 года. По состоянию на 9:23 по московскому времени ее стоимость составила 107,1 доллара, что на 15 процентов выше относительно предыдущего закрытия.
Токийская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть
Вчера, 04:49
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны региона либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.
Это стало следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе, на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Дмитриев пошутил о том, как русофобы из ЕС будут умолять Москву о нефти
7 марта, 06:39
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российская нефть спасает Индию и Китай
8 марта, 08:00
 
BrentЭкономикаБлижний ВостокОрмузский проливПерсидский заливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала