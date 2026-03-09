Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что с нефтью выше $100 голос России будет звучать громче
02:44 09.03.2026
Дмитриев заявил, что с нефтью выше $100 голос России будет звучать громче
Дмитриев заявил, что с нефтью выше $100 голос России будет звучать громче - РИА Новости, 09.03.2026
Дмитриев заявил, что с нефтью выше $100 голос России будет звучать громче
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что с ценами на нефть... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T02:44:00+03:00
2026-03-09T02:44:00+03:00
2026
Дмитриев заявил, что с нефтью выше $100 голос России будет звучать громче

Дмитриев: с нефтью выше $100 голос РФ в мировой экономике звучит еще громче

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что с ценами на нефть выше 100 долларов голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче.
В понедельник стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов.
Дмитриев назвал причину деиндустриализации Германии
8 марта, 23:26
Дмитриев назвал причину деиндустриализации Германии
8 марта, 23:26
"Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно", - написал он в Telegram-канале.
Дмитриев добавил, что Россия - системообразующий поставщик энергии, без нее невозможны "ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста".
"За ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену", - заключил он.
Дмитриев прокомментировал отказ Европы от российских энергоносителей
8 марта, 19:36
Дмитриев прокомментировал отказ Европы от российских энергоносителей
8 марта, 19:36
 
Экономика Россия Европа Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций Brent
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
