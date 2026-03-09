https://ria.ru/20260309/neft-2079454058.html
Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель
Стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов, следует из данных торгов.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent
на открытии торгов в понедельник превышала 110 долларов.
По состоянию на 1.58 мск, показатель находится на уровне 108,62 доллара, поднимаясь на 17,19 процента относительно предыдущего закрытия.
Как пишет британская Financial Times
со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.