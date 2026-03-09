Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 1.58 мск, показатель находится на уровне 108,62 доллара, поднимаясь на 17,19 процента относительно предыдущего закрытия.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.