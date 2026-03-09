Рейтинг@Mail.ru
Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета - РИА Новости, 09.03.2026
09:18 09.03.2026
Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета
Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета - РИА Новости, 09.03.2026
Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета
Дипломаты российского посольства в Мьянме оказали помощь российским туристам после экстренной посадки самолета Azur Air в Янгоне, сообщает российская дипмиссия. РИА Новости, 09.03.2026
Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета

Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета Azur Air

БАНГКОК, 9 мар – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Мьянме оказали помощь российским туристам после экстренной посадки самолета Azur Air в Янгоне, сообщает российская дипмиссия.
"Вечером 8 марта воздушное судно авиакомпании Azur Air, выполнявшее рейс ZF-2559 Тюмень – Нячанг, совершило экстренную посадку в городе Янгон (бывшая столица Мьянмы, крупнейший город страны – ред). Пассажиры и экипаж не пострадали. Сотрудники посольства России в Мьянме оказали помощь находившимся на борту", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Дипломаты помогли российским туристам в прохождении паспортного контроля, размещении в гостиницах города и получении разрешения авиационных властей Мьянмы на пролет через воздушное пространство Республики Союз Мьянма и посадку в Янгоне резервного самолета, на котором будет продолжен рейс, уточняет дипмиссия РФ.
Посольство России также отмечает, что о времени вылета из Москвы резервного самолета авиакомпания Azur Air сообщит дополнительно.
Восьмого марта в авиакомпании сообщили, что самолет Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг и выставивший аварийный код у берегов Мьянмы, совершил успешную посадку в Янгоне. На борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа.
