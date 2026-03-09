Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО - РИА Новости, 09.03.2026
11:43 09.03.2026
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО - РИА Новости, 09.03.2026
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), международный женский день
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Международный женский день
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО

МВД: вредоносное ПО для накрутки рекламы может скрываться в играх

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Вредоносное ПО для накрутки рекламного трафика может скрываться в приложениях для чтения электронных книг, играх и фонарике, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что исследователи обнаружили масштабную схему, по которой вредоносное программное обеспечение заставляло 25 миллионов Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика - устройство самостоятельно открывало конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировало посещения страниц. За счёт таких "просмотров" злоумышленники получали доход от рекламы.
"Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники
Вчера, 03:16
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
