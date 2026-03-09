https://ria.ru/20260309/mvd-2079495492.html
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО - РИА Новости, 09.03.2026
МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО
Вредоносное ПО для накрутки рекламного трафика может скрываться в приложениях для чтения электронных книг, играх и фонарике, сообщили в управлении по... РИА Новости, 09.03.2026
МВД: вредоносное ПО для накрутки рекламы может скрываться в играх