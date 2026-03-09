https://ria.ru/20260309/muzhchina-2079525908.html
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона - РИА Новости, 09.03.2026
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона
Мужчина получил акубаротравму в результате атаки украинского беспилотника по частному дому в курском Беловском районе, решается вопрос о его госпитализации,... РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
беловский район
курская область
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона
В Курской области мужчина пострадал после атаки дрона ВСУ по частному дому