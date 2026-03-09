Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 09.03.2026
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона
Мужчина получил акубаротравму в результате атаки украинского беспилотника по частному дому в курском Беловском районе, решается вопрос о его госпитализации,... РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
беловский район
курская область
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона

В Курской области мужчина пострадал после атаки дрона ВСУ по частному дому

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КУРСК, 9 мар - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате атаки украинского беспилотника по частному дому в курском Беловском районе, решается вопрос о его госпитализации, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«
"Подлые атаки нацистов продолжаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина. У него акубаротравма, решаем вопрос с госпитализацией", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также повреждены крыша и фасад дома.
«
"Уважаемые жители, враг не оставляет попыток навредить нашим людям и разрушить мирную инфраструктуру. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!", - добавил глава региона.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
