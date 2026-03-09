Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ураза-байрам, или Праздник разговения, в 2026 году наступит 20 марта, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов.

"Ураза-байрам, первый день месяца Шавваль, будет 20 марта", - сказал муфтий.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения" по-арабски) - мусульманский праздник, который отмечают в честь окончания поста священного месяца Рамадан. Он выпадает на первый день месяца Шавваль, следующего за Рамаданом.