Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году
08:25 09.03.2026
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году
Ураза-байрам, или Праздник разговения, в 2026 году наступит 20 марта, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области... РИА Новости, 09.03.2026
2026
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году

Муфтий Аббясов: Ураза-байрам в 2026 году наступит 20 марта

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ураза-байрам, или Праздник разговения, в 2026 году наступит 20 марта, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов.
"Ураза-байрам, первый день месяца Шавваль, будет 20 марта", - сказал муфтий.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения" по-арабски) - мусульманский праздник, который отмечают в честь окончания поста священного месяца Рамадан. Он выпадает на первый день месяца Шавваль, следующего за Рамаданом.
Ислам воспитывает в воинах-мусульманах патриотизм, заявил муфтий
