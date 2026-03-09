https://ria.ru/20260309/muftiy-2079470361.html
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году - РИА Новости, 09.03.2026
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году
Ураза-байрам, или Праздник разговения, в 2026 году наступит 20 марта, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области... РИА Новости, 09.03.2026
московская область (подмосковье)
