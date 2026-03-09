https://ria.ru/20260309/moskva-2079574155.html
Умер сооснователь "Эха Москвы" Игнатов
Умер сооснователь "Эхо Москвы" Сергей Игнатов, сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 09.03.2026
