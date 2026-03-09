В Москву прибыл первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву прибыл в аэропорт "Шереметьево", выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани.