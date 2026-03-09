Рейтинг@Mail.ru
В Москву прибыл первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи
19:54 09.03.2026
В Москву прибыл первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи
В Москву прибыл первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дохи
в мире
ближний восток
москва
сша
qatar airways
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
москва
сша
в мире, ближний восток, москва, сша, qatar airways, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Москва, США, Qatar Airways, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву прибыл в аэропорт "Шереметьево", выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло воздушной гавани.
"Рейс Qatar Airways QR 339 Доха - Москва совершил посадку в 17.52 мск", - говорится на онлайн-табло воздушной гавани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Застрявших на лайнере в Дохе туристов из России заселили в отель
