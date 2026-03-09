Рейтинг@Mail.ru
В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций - РИА Новости, 09.03.2026
17:41 09.03.2026
В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций
В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций - РИА Новости, 09.03.2026
В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций
Более 30 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС) появится в Москве к 2030 году, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.03.2026
В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций

Более 30 тысяч электрозарядных станций появятся в Москве к 2030 году

Зарядка электромобиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 30 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС) появится в Москве к 2030 году, сообщил столичный департамент транспорта.
"К 2030 году в рамках проекта "Энергия Москвы" планируем установить до 4 тысяч ЭЗС, а всего в столице появится более 30 тысяч ЭЗС", - приводятся в сообщении на платформе Max слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что для инвесторов появилась возможность размещать современные зарядные комплексы на условиях города, такой подход позволит в оптимальные сроки нарастить мощности и обеспечить комфортные условия для водителей электромобилей.
Электрохаб Лефортовский в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Придорожные АЗС с 1 марта будут оснащать зарядками для электромобилей
28 февраля, 09:39
 
МоскваМаксим ЛиксутовОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
