В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций
В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций - РИА Новости, 09.03.2026
В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций
Более 30 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС) появится в Москве к 2030 году, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.03.2026
