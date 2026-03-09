https://ria.ru/20260309/moskva-2079522128.html
Пропавшего в Москве мальчика нашли живым
Пропавшего в Москве мальчика нашли живым - РИА Новости, 09.03.2026
Пропавшего в Москве мальчика нашли живым
Мальчик, пропавший накануне на юго-востоке Москвы, найден живым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мальчик, пропавший накануне на юго-востоке Москвы, найден живым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее фонд "Поиск пропавших детей" сообщил, что 8 марта на юго-востоке Москвы
пропал 12-летний мальчик.
"Ребенок найден. Жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полицейские с волонтерами нашли мальчика в подъезде. Как выяснилось, ребенок ушел искать сумку мамы, которую ранее украли неизвестные.