https://ria.ru/20260309/moskva-2079511119.html
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций - РИА Новости, 09.03.2026
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций
Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж с улиц и площадей Москвы световых декоративных конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:43:00+03:00
2026-03-09T13:43:00+03:00
2026-03-09T13:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564226040_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86da3f1f595f4e3bccc6446043ef61ae.jpg
https://ria.ru/20260309/noch-2079479928.html
https://realty.ria.ru/20260306/moskva-2078956912.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564226040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9daf9281ec73ccc1844401f46258ce34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций
Демонтаж световых декоративных конструкций начался в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж с улиц и площадей Москвы световых декоративных конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Сегодня, 9 марта, приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций - световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые декоративные конструкции, всего более 4 тысяч", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что световые декоративные конструкции являются частью осенне-зимней иллюминации и служат дополнительным источником освещения, а также создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы.
Бирюков подчеркнул, что все элементы светового оформления города доставят на специализированные склады АО "ОЭК", где они будут храниться до следующих праздников.
"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас декоративных элементов, позволяющий обеспечить полноценное оформление мегаполиса. Он напомнил, что световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.