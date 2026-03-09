Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:43 09.03.2026
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций
Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж с улиц и площадей Москвы световых декоративных конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по...
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций

Демонтаж световых декоративных конструкций начался в Москве

© РИА Новости / Сергей МамонтовДемонтаж украшений в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Демонтаж украшений в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж с улиц и площадей Москвы световых декоративных конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня, 9 марта, приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций - световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые декоративные конструкции, всего более 4 тысяч", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что световые декоративные конструкции являются частью осенне-зимней иллюминации и служат дополнительным источником освещения, а также создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы.
Бирюков подчеркнул, что все элементы светового оформления города доставят на специализированные склады АО "ОЭК", где они будут храниться до следующих праздников.
"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас декоративных элементов, позволяющий обеспечить полноценное оформление мегаполиса. Он напомнил, что световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
