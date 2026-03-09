В Москве начали демонтаж световых декоративных конструкций

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж с улиц и площадей Москвы световых декоративных конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Сегодня, 9 марта, приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций - световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые декоративные конструкции, всего более 4 тысяч", - рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что световые декоративные конструкции являются частью осенне-зимней иллюминации и служат дополнительным источником освещения, а также создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы.

Бирюков подчеркнул, что все элементы светового оформления города доставят на специализированные склады АО "ОЭК", где они будут храниться до следующих праздников.

"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - добавил заммэра.