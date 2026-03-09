Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/moskva-2079492017.html
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву - РИА Новости, 09.03.2026
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву
Первый с 28 февраля рейс катарской авиакомпании Qatar Airways вылетел в понедельник из Дохи в Москву, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:16:00+03:00
2026-03-09T11:16:00+03:00
доха
москва
катар
qatar airways
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
https://ria.ru/20260308/moskva-2079336557.html
https://ria.ru/20260307/rossiyanka-2079290687.html
доха
москва
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
доха, москва, катар, qatar airways, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
Доха, Москва, Катар, Qatar Airways, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву

Qatar Airways подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Первый с 28 февраля рейс катарской авиакомпании Qatar Airways вылетел в понедельник из Дохи в Москву, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
«
"Рейс Qatar Airways в Москву вылетел из Дохи в 10.19 мск и должен прибыть в аэропорт Шереметьево около 18.00 мск", - отметил перевозчик.
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву
8 марта, 09:32
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило, что запланированным на понедельник рейсом из Дохи в Москву улетят, прежде всего, те, кто не смог это сделать 28 февраля, пассажиры с детьми, пожилые люди и те, кто нуждаются в срочной медицинской помощи.
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля из-за обострения обстановки в регионе, национальная авиакомпания совершает только вывозные рейсы по специальным безопасным коридорам.
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара
7 марта, 21:56
 
ДохаМоскваКатарQatar AirwaysШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала