https://ria.ru/20260309/moskva-2079492017.html
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву - РИА Новости, 09.03.2026
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву
Первый с 28 февраля рейс катарской авиакомпании Qatar Airways вылетел в понедельник из Дохи в Москву, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:16:00+03:00
2026-03-09T11:16:00+03:00
2026-03-09T11:16:00+03:00
доха
москва
катар
qatar airways
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
https://ria.ru/20260308/moskva-2079336557.html
https://ria.ru/20260307/rossiyanka-2079290687.html
доха
москва
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доха, москва, катар, qatar airways, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
Доха, Москва, Катар, Qatar Airways, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Авиакомпания подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву
Qatar Airways подтвердила вылет первого с 28 февраля рейса из Дохи в Москву