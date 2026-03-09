Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.03.2026
09:27 09.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег, температура воздуха до плюс двух градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.03.2026
москва
михаил леус
погода
москва
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются снег и до двух градусов тепла

© РИА Новости / Илона ГоловинаСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Илона Головина
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег, температура воздуха до плюс двух градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями. Местами преимущественно в первой половине дня пройдет снег, в отдельных районах - мокрый снег. Днем в столице ноль - плюс два градуса. По области от одного градуса мороза до четырех градусов тепла", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Москве со вторника начнется метеорологическая весна
Вчера, 08:33
 
МоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
