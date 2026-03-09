Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег, температура воздуха до плюс двух градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик добавил, что ветер ожидается южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.