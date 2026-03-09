https://ria.ru/20260309/moskva-2079477780.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег, температура воздуха до плюс двух градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются снег и до двух градусов тепла
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег, температура воздуха до плюс двух градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями. Местами преимущественно в первой половине дня пройдет снег, в отдельных районах - мокрый снег. Днем в столице ноль - плюс два градуса. По области от одного градуса мороза до четырех градусов тепла", - сказал Леус
.
Синоптик добавил, что ветер ожидается южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.