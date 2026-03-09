https://ria.ru/20260309/moskva-2079473346.html
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Москвичам рассказали о погоде на неделе - РИА Новости, 09.03.2026
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Солнечная и сухая погода будет преобладать в Москве на этой неделе, температура может достигнуть плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:50:00+03:00
2026-03-09T08:50:00+03:00
2026-03-09T08:50:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077954426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be5cc67d582bc9745c19ad941d068119.jpg
https://ria.ru/20260301/moskva-2077608639.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077954426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cb2e551ed6dd38e98666c3489e55cae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Тишковец: в Москве на этой неделе ожидается солнечная и сухая погода
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Солнечная и сухая погода будет преобладать в Москве на этой неделе, температура может достигнуть плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В последующем на неделе потепление продолжится. Благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода. По ночам покажут не ниже минус 2 - плюс 3, а в середине дня воздух станет прогреваться до плюс 6 - плюс 11", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что сугробы будут усиленно таять, высота снежного покрова уменьшится к середине месяца с 46 сантиметров до 30 сантиметров, а к 23 марта останется всего 18 сантиметров снега.