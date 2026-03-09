Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на неделе - РИА Новости, 09.03.2026
08:50 09.03.2026
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Солнечная и сухая погода будет преобладать в Москве на этой неделе, температура может достигнуть плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 09.03.2026
москва, евгений тишковет
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде на неделе

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Солнечная и сухая погода будет преобладать в Москве на этой неделе, температура может достигнуть плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В последующем на неделе потепление продолжится. Благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода. По ночам покажут не ниже минус 2 - плюс 3, а в середине дня воздух станет прогреваться до плюс 6 - плюс 11", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что сугробы будут усиленно таять, высота снежного покрова уменьшится к середине месяца с 46 сантиметров до 30 сантиметров, а к 23 марта останется всего 18 сантиметров снега.
Снег весной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Москва Евгений Тишковец
 
 
