В "Мошеловке" рассказали о схеме обратного звонка

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мошенники массово переключаются на схему обратного звонка: рассылают СМС с предупреждением о взломе аккаунта на "Госуслугах" и просьбой перезвонить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" "Народного фронта".

« "Мошенники массово переключаются на тактику обратного звонка. Жертве приходит СМС или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный кол-центр "службы поддержки", где его убеждают продиктовать данные карты или код из СМС", — рассказали в "Мошеловке".

Целевая группа этих мошеннических схем — это пользователи "Госуслуг", онлайн-банков и микрофинансовых организаций (МФО). Схема актуальна для марта, поскольку внедрение новых защитных механизмов вынуждает преступников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативу самих граждан.

В "Мошеловке" советуют не перезванивать по номеру, указанному в сообщении от незнакомого абонента. "А если вы уже перезвонили и вам говорят "перевести деньги на безопасный счет", немедленно завершите разговор", — добавили там.