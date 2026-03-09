https://ria.ru/20260309/moshenniki-2079468099.html
В "Мошеловке" рассказали о схеме обратного звонка
В "Мошеловке" рассказали о схеме обратного звонка - РИА Новости, 09.03.2026
В "Мошеловке" рассказали о схеме обратного звонка
Мошенники массово переключаются на схему обратного звонка: рассылают СМС с предупреждением о взломе аккаунта на "Госуслугах" и просьбой перезвонить, рассказали... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:06:00+03:00
2026-03-09T08:06:00+03:00
2026-03-09T18:08:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
https://ria.ru/20260309/moshenniki-2079456838.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В "Мошеловке" рассказали о схеме обратного звонка
Мошеловка: мошенники массово переходят на схему обратного звонка
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мошенники массово переключаются на схему обратного звонка: рассылают СМС с предупреждением о взломе аккаунта на "Госуслугах" и просьбой перезвонить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" "Народного фронта".
«
"Мошенники массово переключаются на тактику обратного звонка. Жертве приходит СМС или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный кол-центр "службы поддержки", где его убеждают продиктовать данные карты или код из СМС", — рассказали в "Мошеловке".
Целевая группа этих мошеннических схем — это пользователи "Госуслуг", онлайн-банков и микрофинансовых организаций (МФО). Схема актуальна для марта, поскольку внедрение новых защитных механизмов вынуждает преступников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативу самих граждан.
В "Мошеловке" советуют не перезванивать по номеру, указанному в сообщении от незнакомого абонента. "А если вы уже перезвонили и вам говорят "перевести деньги на безопасный счет", немедленно завершите разговор", — добавили там.
"Помните: настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят вас перезванивать на мобильные номера", — заключили в "Мошеловке".