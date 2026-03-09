Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников службы доставки заказа из магазина дорогой техники, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости.

Во время звонка мошенники сообщают о доставке ранее оформленного и оплаченного заказа, называя данные и адрес получателя. После этого поступает "код подтверждения", который просят назвать для сверки.