Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники - РИА Новости, 09.03.2026
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники
Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников службы доставки заказа из магазина дорогой техники, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости, 09.03.2026
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники
РИА Новости: мошенники обманывают россиян под видом доставки из магазина техники
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников службы доставки заказа из магазина дорогой техники, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости.
Во время звонка мошенники сообщают о доставке ранее оформленного и оплаченного заказа, называя данные и адрес получателя. После этого поступает "код подтверждения", который просят назвать для сверки.
Все вопросы о заказе - стоимости и наполнения - мошенниками игнорируются.