Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники - РИА Новости, 09.03.2026
03:16 09.03.2026
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники
общество
Общество
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников службы доставки заказа из магазина дорогой техники, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости.
Во время звонка мошенники сообщают о доставке ранее оформленного и оплаченного заказа, называя данные и адрес получателя. После этого поступает "код подтверждения", который просят назвать для сверки.
Все вопросы о заказе - стоимости и наполнения - мошенниками игнорируются.
