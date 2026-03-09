Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России
09:40 09.03.2026 (обновлено: 17:56 09.03.2026)
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России - РИА Новости, 09.03.2026
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России
Сильные морозы вернутся в ряд регионов в России в ближайшие дни, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 09.03.2026
2026
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России

Метеоролог Макарова: сильные морозы вернутся в ряд регионов РФ в ближайшие дни

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сильные морозы вернутся в ряд регионов в России в ближайшие дни, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Возвращается сильный холод в Сибирь после отступления на Урале, но он будет постепенно отступать на восток благодаря атлантическому воздуху. Но наиболее сильные морозы, до минус 16 градусов, ожидаются на северо-востоке и востоке Европейской России, в Пермском крае, большей части Приволжья, а также на востоке Волгоградской и Астраханской областей", — сообщила Макарова.

По словам синоптика, похолодание затронет также Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области, юг Западной и Центральной Сибири, включая Омск, Кемерово, Новосибирскую область, Хакасию, Алтайский край и Республику Алтай.
