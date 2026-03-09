https://ria.ru/20260309/morozy-2079478708.html
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России - РИА Новости, 09.03.2026
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России
Сильные морозы вернутся в ряд регионов в России в ближайшие дни, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:40:00+03:00
2026-03-09T09:40:00+03:00
2026-03-09T17:56:00+03:00
общество
россия
урал
пермский край
марина макарова
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071248056_0:116:3100:1860_1920x0_80_0_0_c4131f756fb504d382f83376b68cd666.jpg
https://ria.ru/20260309/pogoda-2079471319.html
россия
урал
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071248056_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_0539d09c91e60d2dc298a32837622381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, урал, пермский край, марина макарова, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Россия, Урал, Пермский край, Марина Макарова, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России
Метеоролог Макарова: сильные морозы вернутся в ряд регионов РФ в ближайшие дни