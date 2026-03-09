Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии толкают церковь к расколу, заявила экс-глава Гагаузии
Религия
 
17:05 09.03.2026
Власти Молдавии толкают церковь к расколу, заявила экс-глава Гагаузии
Власти Молдавии толкают церковь к расколу, не думая о том, каким хаосом это обернется для страны, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце
Власти Молдавии толкают церковь к расколу, заявила экс-глава Гагаузии

КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Власти Молдавии толкают церковь к расколу, не думая о том, каким хаосом это обернется для страны, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Ранее министр культуры республики Кристиан Жардан заявил, что власти намерены вернуть в собственность государства более 800 церковных объектов, которые сейчас находятся в пользовании Православной церкви Молдавии. Влах сообщила, что направила открытое письмо министру культуры, в котором предложила передать около 800 церквей в управление местным сообществам в случае, если Высшая судебная палата решит вернуть их в управление государства. По ее словам, министр сделал вид, что не понимает серьезности проблемы, и это, по ее мнению, косвенно подтверждает, что власть уже решила, как поступит с этими церквями.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Молдавии собственники храмов должны быть верующими, считает экс-министр
16 февраля, 15:09
«

"Власть толкает церковь к расколу и даже не думает, каким хаосом это обернется для страны. Чтобы сохранить мир в обществе, судьбу 800 храмов должны решать не ПДС-овские (от правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) министры, а сами верующие - через местные референдумы", - написала Влах в своем Telegram-канале.

По ее словам, в связи с тем, что власти проигнорировали ее предложение, касающееся единственного приемлемого решения проблемы, она уже на этом этапе публично требует от руководства страны взять на себя ответственность за последствия, которые могут наступить, если более 800 церквей вернутся в управление государства.
За последние месяцы на фоне судебных споров о принадлежности храмов в Молдавии обострился конфликт между Молдавской митрополией и Бессарабской митрополией: бывшие и действующие политики обвиняли власти и правящую партию "Действие и солидарность" в содействии "захвату" приходов канонической церкви структурами, аффилированными с Румынской православной церковью. Резонансным примером стал конфликт вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, где после решения о перерегистрации прихода произошли столкновения прихожан с полицией, были задержаны несколько человек, а представители Молдавской митрополии потребовали отменить перерегистрацию и обвинили власти в разжигании вражды по религиозному признаку.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Политизация религиозной темы провоцирует расколы в Молдавии, заявил Тарлев
14 февраля, 15:18
 
РелигияВ миреМолдавияГагаузияИрина ВлахРумынская православная церковьРусская православная церковь
 
 
