Власти Молдавии толкают церковь к расколу, заявила экс-глава Гагаузии

"Власть толкает церковь к расколу и даже не думает, каким хаосом это обернется для страны. Чтобы сохранить мир в обществе, судьбу 800 храмов должны решать не ПДС-овские (от правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) министры, а сами верующие - через местные референдумы", - написала Влах в своем Telegram-канале .

По ее словам, в связи с тем, что власти проигнорировали ее предложение, касающееся единственного приемлемого решения проблемы, она уже на этом этапе публично требует от руководства страны взять на себя ответственность за последствия, которые могут наступить, если более 800 церквей вернутся в управление государства.