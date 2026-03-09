Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии готовят новый искусственный кризис с топливом, заявил Чебан - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/moldaviya-2079529412.html
Власти Молдавии готовят новый искусственный кризис с топливом, заявил Чебан
Власти Молдавии готовят новый искусственный кризис с топливом, заявил Чебан - РИА Новости, 09.03.2026
Власти Молдавии готовят новый искусственный кризис с топливом, заявил Чебан
Власти Молдавии после газового кризиса готовят новый искусственный кризис - с дизельным топливом и бензином, цены на них будут завышаться через посредников,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:13:00+03:00
2026-03-09T16:13:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ближний восток
ион чебан
газпром
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20250301/sandu-2002465058.html
https://ria.ru/20260306/sandu-2078941928.html
молдавия
кишинев
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, ближний восток, ион чебан, газпром, аи-95
В мире, Молдавия, Кишинев, Ближний Восток, Ион Чебан, Газпром, АИ-95
Власти Молдавии готовят новый искусственный кризис с топливом, заявил Чебан

Мэр Кишинева Чебан: власти Молдавии готовят новый искусственный топливный кризис

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Власти Молдавии после газового кризиса готовят новый искусственный кризис - с дизельным топливом и бензином, цены на них будут завышаться через посредников, заявил мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан.
Правительство Молдавии 4 марта ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе, объяснив решение рисками для энергетической безопасности на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке и возможными колебаниями цен на энергоресурсы. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету тогда заявил, что республика обладает запасами дизтоплива на 11 дней, бензина хватит на 20 дней. По словам министра, есть и запасы авиационного керосина, чтобы обеспечить работу аэропорта Кишинева.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной
1 марта 2025, 16:10
«
"Грядет новая бомба, о которой власть не говорит, и не имеет никакого стратегического плана. На пороге весны мы останемся без запасов топлива. Готовится новый искусственный кризис, как это было с газом, и через посредников вы (власти Молдавии - ред.) будете воровать и поднимать цены на дизельное топливо и бензин, которые достигнут почти 30 леев (1,73 доллара – ред.)", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, уже есть информация, что дизельное топливо оптом продается по цене в 1,73 доллара. "Вы даже не занимаетесь регулированием этого процесса, и в конечном итоге, опять же пострадают люди, фермеры и вся страна, потому что все подорожает", - отметил Чебан, обращаясь к правительству республики.
Мэр молдавской столицы подчеркнул, что городские службы, автобусный парк уже регистрируют убытки и расходы из-за резкого повышения цен в последнее время. "Сейчас мы проводим необходимые расчеты. Кто компенсирует последствия вашей некомпетентности и попытки создать новую схему, как это было с газом, но на этот раз с дизельным топливом?", - задал он риторический вопрос.
Согласно опубликованным Национальным агентством регулирования в энергетике республики (НАРЭ) данным, цены на бензин и дизельное топливо в Молдавии с 6 марта выросли на 0,7–2,1%. Предельная цена на бензин Аи-95 составила 24,33 лея за литр (около 1,37 долларов), что на 16 банов выше предыдущего уровня. Цена на дизельное топливо увеличилась на 47 банов - до 22,24 лея за литр (примерно 1,25 долларов) за литр.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Санду призвала молдавских производителей готовиться к росту цен
6 марта, 10:45
 
В миреМолдавияКишиневБлижний ВостокИон ЧебанГазпромАИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала