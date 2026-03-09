Власти Молдавии готовят новый искусственный кризис с топливом, заявил Чебан

КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Власти Молдавии после газового кризиса готовят новый искусственный кризис - с дизельным топливом и бензином, цены на них будут завышаться через посредников, заявил мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан.

Правительство Молдавии 4 марта ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе, объяснив решение рисками для энергетической безопасности на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке и возможными колебаниями цен на энергоресурсы. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету тогда заявил, что республика обладает запасами дизтоплива на 11 дней, бензина хватит на 20 дней. По словам министра, есть и запасы авиационного керосина, чтобы обеспечить работу аэропорта Кишинева

« "Грядет новая бомба, о которой власть не говорит, и не имеет никакого стратегического плана. На пороге весны мы останемся без запасов топлива. Готовится новый искусственный кризис, как это было с газом, и через посредников вы (власти Молдавии - ред.) будете воровать и поднимать цены на дизельное топливо и бензин, которые достигнут почти 30 леев (1,73 доллара – ред.)", - написал Чебан в своем Telegram-канале

По его словам, уже есть информация, что дизельное топливо оптом продается по цене в 1,73 доллара. "Вы даже не занимаетесь регулированием этого процесса, и в конечном итоге, опять же пострадают люди, фермеры и вся страна, потому что все подорожает", - отметил Чебан, обращаясь к правительству республики.

Мэр молдавской столицы подчеркнул, что городские службы, автобусный парк уже регистрируют убытки и расходы из-за резкого повышения цен в последнее время. "Сейчас мы проводим необходимые расчеты. Кто компенсирует последствия вашей некомпетентности и попытки создать новую схему, как это было с газом, но на этот раз с дизельным топливом?", - задал он риторический вопрос.

Согласно опубликованным Национальным агентством регулирования в энергетике республики (НАРЭ) данным, цены на бензин и дизельное топливо в Молдавии с 6 марта выросли на 0,7–2,1%. Предельная цена на бе нзин Аи-95 составила 24,33 лея за литр (около 1,37 долларов), что на 16 банов выше предыдущего уровня. Цена на дизельное топливо увеличилась на 47 банов - до 22,24 лея за литр (примерно 1,25 долларов) за литр.