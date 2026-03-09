https://ria.ru/20260309/moldaviya-2079522276.html
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в попытке сместить его с должности
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в попытке сместить его с должности
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в попытке сместить его с должности
Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что власти Молдавии планируют сместить его с должности. РИА Новости, 09.03.2026
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в попытке сместить его с должности
Мэр Кишинева Чебан заявил, что власти Молдавии планируют сместить его с поста
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что власти Молдавии планируют сместить его с должности.
Чебан
напрямую обратился к президенту Молдавии Майе Санду
и спикеру парламента республики Игорю Гросу
, обвинив их в распространении порочащей его информации среди послов, партнеров и его команды.
«
"Независимо от того, какую чепуху вы несете в посольствах, что я представляю угрозу, независимо от того, какие небылицы рассказываете партнерам, экономическим агентам или моим коллегам по команде о том, что вскоре сделаете все возможное, чтобы устранить меня. Знайте - я вас не боюсь", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
Мэр Кишинева
подчеркнул, что не боится давления и попыток смещения. "Знайте, что все сообщения и истерики доходят до меня. И я хочу сказать вам только одно: вы не заставите меня замолчать с помощью шантажа, глупостей или сплетен", - подчеркнул он.
Ранее Чебан не раз критиковал власти Молдавии за некомпетентность. По его словам, несмотря на триумфальные заявления правительства, 2025 год стал трудным годом для Молдавии - годом, в котором был зафиксирован регресс на многих уровнях, начиная с состояния демократии и функционирования верховенства права и заканчивая состоянием экономики и уровнем жизни населения. При этом он отмечал, что партия "Действие и солидарность" (ПДС) делает вид, будто не понимает, что это результат ее некомпетентной политики.