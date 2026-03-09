Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в попытке сместить его с должности

"Независимо от того, какую чепуху вы несете в посольствах, что я представляю угрозу, независимо от того, какие небылицы рассказываете партнерам, экономическим агентам или моим коллегам по команде о том, что вскоре сделаете все возможное, чтобы устранить меня. Знайте - я вас не боюсь", - написал Чебан в своем Telegram-канале .

Ранее Чебан не раз критиковал власти Молдавии за некомпетентность. По его словам, несмотря на триумфальные заявления правительства, 2025 год стал трудным годом для Молдавии - годом, в котором был зафиксирован регресс на многих уровнях, начиная с состояния демократии и функционирования верховенства права и заканчивая состоянием экономики и уровнем жизни населения. При этом он отмечал, что партия "Действие и солидарность" (ПДС) делает вид, будто не понимает, что это результат ее некомпетентной политики.