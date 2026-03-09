Молдаване продолжают получать информацию на русском, рассказал экс-премьер

КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Жители Молдавии продолжают получать информацию на русском языке, несмотря на закрытие ряда русскоязычных СМИ, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
После 2022 года в Молдавии были закрыты несколько телеканалов и ограничен доступ к ряду сайтов. Решения принимались на основании постановлений комиссии по чрезвычайным ситуациям и национального регулятора в сфере телевидения и радио. Оппозиционные политики и представители общественных организаций критиковали эти меры, заявляя о риске ограничения свободы слова.
"Большая часть населения по-прежнему смотрит русскоязычные программы. Это может быть не тот же телеканал, но люди находят нужный контент", - сказал Филат.
Он уточнил, что, хотя ограничения и затруднили доступ к информации, на медиапотреблении они не отразились. По его словам, жители Молдавии все равно находят способ получать контент на русском языке: используют различные интернет-сервисы и VPN как на телефонах, так и на компьютерах.
Филат подчеркнул, что административные ограничения не способны изменить языковые предпочтения общества.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.