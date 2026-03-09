Молдаване продолжают получать информацию на русском, рассказал экс-премьер

Он уточнил, что, хотя ограничения и затруднили доступ к информации, на медиапотреблении они не отразились. По его словам, жители Молдавии все равно находят способ получать контент на русском языке: используют различные интернет-сервисы и VPN как на телефонах, так и на компьютерах.