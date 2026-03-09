Миндич подал в суд на украинского депутата

«

"Тимур Миндич подал на меня в суд. (Иск - ред.) о защите чести, достоинства и деловой репутации... Я надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) и организатора крупнейшей коррупционной схемы интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому он приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП (специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) проведет очную дискуссию на тему залога", - написал депутат Железняк в своем Telegram-канале.