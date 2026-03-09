Рейтинг@Mail.ru
Миндич подал в суд на украинского депутата - РИА Новости, 09.03.2026
17:15 09.03.2026
Миндич подал в суд на украинского депутата
Миндич подал в суд на украинского депутата

Миндич потребовал от украинского депутата Железняка $4,5 моральной компенсации

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Соратник Владимира Зеленского, фигурант громкого дела о коррупции в энергетике Украины бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на депутата Верховной рады Ярослава Железняка по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации.
"Тимур Миндич подал на меня в суд. (Иск - ред.) о защите чести, достоинства и деловой репутации... Я надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) и организатора крупнейшей коррупционной схемы интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому он приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП (специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) проведет очную дискуссию на тему залога", - написал депутат Железняк в своем Telegram-канале.
Как сообщил адвокат Миндича Владислав Теплюк украинскому изданию "Главком", запрашиваемая сумма моральной компенсации подзащитному составляет 200 гривен (около 4,5 доллара). Деньги, по словам Теплюка, являются символическими, поскольку вопрос не в них, а в том, что Железняк не имел никакого права на некоторые свои высказывания о Миндиче.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ
10 февраля, 18:09
 
