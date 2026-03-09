МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с инкассаторами

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. МИД Украины заявил, что в понедельник был вызван посол Венгрии в стране Антал Гейзер из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности.

По информации ведомства, послу был выражен протест из-за якобы нарушения Венгрией Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с задержанными гражданами Украины, которые перевозили ценный груз.