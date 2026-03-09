МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с инкассаторами

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. МИД Украины заявил, что в понедельник был вызван посол Венгрии в стране Антал Гейзер из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности.
Украинский государственный "Ощадбанк" ранее заявлял, что были задержаны, а позже отпущены семеро их сотрудников.
По информации ведомства, послу был выражен протест из-за якобы нарушения Венгрией Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с задержанными гражданами Украины, которые перевозили ценный груз.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.