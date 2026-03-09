Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с инкассаторами
22:12 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/mid-2079569039.html
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с инкассаторами
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с инкассаторами - РИА Новости, 09.03.2026
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с инкассаторами
МИД Украины заявил, что в понедельник был вызван посол Венгрии в стране Антал Гейзер из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:12:00+03:00
2026-03-09T22:12:00+03:00
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с инкассаторами

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с задержанием инкассаторов

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. МИД Украины заявил, что в понедельник был вызван посол Венгрии в стране Антал Гейзер из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности.
Украинский государственный "Ощадбанк" ранее заявлял, что были задержаны, а позже отпущены семеро их сотрудников.
"В министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского МИД.
По информации ведомства, послу был выражен протест из-за якобы нарушения Венгрией Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с задержанными гражданами Украины, которые перевозили ценный груз.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.
Денежные купюры и монета Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
7 марта, 05:00
 
