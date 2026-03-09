Рейтинг@Mail.ru
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/mesyats-2079457191.html
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами - РИА Новости, 09.03.2026
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами
Март для обладателей телескопов в центре и на севере России - лучший весенний месяц для наблюдения за небесными телами, поскольку вечера чаще ясные, а небо... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:32:00+03:00
2026-03-09T03:32:00+03:00
россия
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e293c4d2dae6cc78b6c2d6aafca0002e.jpg
https://ria.ru/20260302/zatmenie-2077864251.html
https://ria.ru/20260306/kosmos-2078901205.html
россия
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb8ca814b83cfb5a2b7e9678c1085b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луна
Россия, Луна
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами

РИА Новости: лучшим месяцем для наблюдения за звездами является март

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Звездное небо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Март для обладателей телескопов в центре и на севере России - лучший весенний месяц для наблюдения за небесными телами, поскольку вечера чаще ясные, а небо ночами еще достаточно темное, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
"Для обладателей телескопов или биноклей март - это время, когда чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это дает возможность наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах", - рассказала собеседница.
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
2 марта, 12:46
Она отметила, что к апрелю продолжительность ночи будет короче, а затем и вовсе начнутся долгие недели сумерек вместо темных ночей. Для объектов далекого космоса - галактик, туманностей, звездных скоплений - такие условия критичны.
"Поэтому объектов для наблюдения будет мало, фактически только Луна, планеты, двойные звезды", - добавила Роменская.
Она подчеркнула, что все это актуально для жителей средних и северных широт, поскольку на юге ночи темнее.
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Астроном рассказала, какие планеты можно увидеть в марте без телескопа
6 марта, 04:28
 
РоссияЛуна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала