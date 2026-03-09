https://ria.ru/20260309/mesyats-2079457191.html
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами
Март для обладателей телескопов в центре и на севере России - лучший весенний месяц для наблюдения за небесными телами, поскольку вечера чаще ясные, а небо... РИА Новости, 09.03.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Март для обладателей телескопов в центре и на севере России - лучший весенний месяц для наблюдения за небесными телами, поскольку вечера чаще ясные, а небо ночами еще достаточно темное, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
"Для обладателей телескопов или биноклей март - это время, когда чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это дает возможность наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах", - рассказала собеседница.
Она отметила, что к апрелю продолжительность ночи будет короче, а затем и вовсе начнутся долгие недели сумерек вместо темных ночей. Для объектов далекого космоса - галактик, туманностей, звездных скоплений - такие условия критичны.
"Поэтому объектов для наблюдения будет мало, фактически только Луна
, планеты, двойные звезды", - добавила Роменская.
Она подчеркнула, что все это актуально для жителей средних и северных широт, поскольку на юге ночи темнее.