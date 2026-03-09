﻿Русскоязычное меню стало привычной частью жизни Дубая

ДУБАЙ, 9 мар - РИА Новости. Русскоязычное меню в Дубае стало нормой не только в заведениях с русской кухней, но и в большинстве остальных местных кафе и ресторанов, передает корреспондент РИА Новости.
Дубай давно стал одним из главных направлений для туристов и экспатов из стран СНГ. Вместе с этим город адаптировался к русскоязычной аудитории. В крупных торговых центрах есть указатели на русском наряду с арабским, английским и китайским, а меню на русском языке стало привычной частью сервиса во многих кафе и ресторанах. Особенно часто русский язык можно встретить в цифровых меню.
В Дубае работает множество ресторанов с русской и восточноевропейской кухней. Здесь гостям предлагают традиционные русские блюда, в том числе борщ, пельмени, сырники, блинчики и оливье. Сырники особенно востребованы: их подают не только в русских ресторанах, но и в некоторых международных кафе как часть завтраков. Они стали своеобразным гастрономическим символом русскоязычного присутствия в городе. Сырники и торт "Медовик" также можно встретить в меню грузинских, узбекских и других ресторанах.
В подобных местах меню полностью переведено на русский, персонал часто говорит по-русски, а атмосфера ориентирована на привычный формат отдыха для гостей из России и стран СНГ. Примечательно, что, помимо чисто русских заведений, русскоязычное меню стало не редкостью и в арабских, турецких и европейских ресторанах. Особенно эта тенденция заметна в таких районах Дубая, как Dubai Marina, DIFC, JBR, Palm Jumeirah и других, где традиционно много русскоязычных туристов и жителей.
Многие популярные рестораны в туристических районах предлагают меню на русском языке - либо в печатном формате, либо в цифровом (через QR-код с возможностью выбора языка).
Кроме того, некоторые рестораны предлагают специальные предложения для русскоязычной аудитории, например, "русский сет" или "узбекский сет" с адаптированной подачей и знакомыми блюдами.
