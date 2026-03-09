﻿Русскоязычное меню стало привычной частью жизни Дубая

ДУБАЙ, 9 мар - РИА Новости. Русскоязычное меню в Дубае стало нормой не только в заведениях с русской кухней, но и в большинстве остальных местных кафе и ресторанов, передает корреспондент РИА Новости.

В Дубае работает множество ресторанов с русской и восточноевропейской кухней. Здесь гостям предлагают традиционные русские блюда, в том числе борщ, пельмени, сырники, блинчики и оливье. Сырники особенно востребованы: их подают не только в русских ресторанах, но и в некоторых международных кафе как часть завтраков. Они стали своеобразным гастрономическим символом русскоязычного присутствия в городе. Сырники и торт "Медовик" также можно встретить в меню грузинских, узбекских и других ресторанах.