https://ria.ru/20260309/mchs-2079576429.html
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 09.03.2026
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины в Калининградской области в районе замка "Бальга", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:06:00+03:00
2026-03-09T23:06:00+03:00
2026-03-09T23:06:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg
https://ria.ru/20260217/sahalin-2074855008.html
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_72:0:1760:1266_1920x0_80_0_0_9cbcd7350cd94395e362ffa3ec212755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
В Калининградской области сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины