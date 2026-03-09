Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 09.03.2026
23:06 09.03.2026
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 09.03.2026
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины в Калининградской области в районе замка "Бальга", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
россия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
калининградская область
происшествия, россия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

В Калининградской области сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины в Калининградской области в районе замка "Бальга", сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Калининградском заливе в районе замка "Бальга" рыбаки оказались отрезаны от суши из-за подтаявшего льда вдоль береговой линии. Прибывшие сотрудники МЧС России вытащили из воды двух провалившихся под лед мужчин, еще одного рыбака сняли с дрейфующей льдины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели транспортировали на берег еще 58 человек, в том числе шесть детей, никому из них медицинская помощь не потребовалась.
